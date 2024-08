Trailer mostra primeiras cenas da segunda temporada de The Last of Us da HBO A HBO divulgou o primeiro trailer teaser da segunda temporada da série de TV The Last of Us. Ainda que curto, o trailer de hoje mostra... Outer Space|Do R7 05/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 10h06 ) ‌



A HBO divulgou o primeiro trailer teaser da segunda temporada da série de TV The Last of Us.

Ainda que curto, o trailer de hoje mostra alguns rostos do novo elenco, como Kaitlyn Dever como Abby e a personagem ainda desconhecida interpretada por Catherine O’Hara. Além disso, são mostradas brevemente algumas cenas emblemáticas do jogo, como o salão de baile de Jackson, Ellie mostrando sua cicatriz e os Seraphites perseguindo a protagonista na floresta.

A segunda temporada de The Last of Us estreia apenas em 2025, em data ainda indefinida. Os produtores já falaram que o enredo não será concluído em duas temporadas, portanto haverá pelo menos mais uma por vir.