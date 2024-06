Trailer recapitula a história de Elden Ring e prepara para a chegada do DLC A FromSoftware e a Bandai Namco divulgaram um trailer de Elden Ring que resume a longa jornada do jogo, em um preparativo para a chegada...

A FromSoftware e a Bandai Namco divulgaram um trailer de Elden Ring que resume a longa jornada do jogo, em um preparativo para a chegada de Shadow of the Erdtree no dia 21 de junho.

Embora o enredo confuso possa ser ignorado por boa parte do público, o trailer serve ao menos para relembrar momentos épicos de Elden Ring, como as batalhas com os chefes. No final, o vídeo dá mais uma amostra do conteúdo do DLC que se aproxima.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sai em 21 de junho para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

