Trailers mostram DLCs de Prince of Persia: The Lost Crown e The Rogue Prince of Persia

Comemorando seus 35 anos em 2024, a franquia Prince of Persia tem recebido atenção especial da Ubisoft, que trouxe atualizações sobre...

Comemorando seus 35 anos em 2024, a franquia Prince of Persia tem recebido atenção especial da Ubisoft, que trouxe atualizações sobre três jogos durante a Ubisoft Forward nesta segunda-feira.

Um trailer do DLC de história para Prince of Persia: The Lost Crown abriu o segmento dedicado à franquia. Intitulado Mask of Darkness, o DLC tem data de lançamento marcada para setembro de 2024, mas a partir de hoje, os fãs podem mergulhar na atualização gratuita Divine Trials, que adiciona 22 desafios especializados à aventura inspirada em Metroidvania. Eles podem ser acessados ​​através do Hall of Memorials, uma nova porta localizada em Haven, e os jogadores podem escolher entre quatro conjuntos de desafios com condições únicas. Esses testes cada vez mais difíceis são desbloqueados à medida que os jogadores ganham novos poderes para Sargon e oferecem uma série de desafios baseados em plataformas, quebra-cabeças e combate. Cada um dos quatro conjuntos também apresenta uma batalha de chefe reformulada no final, e os jogadores que os vencerem podem ganhar quatro novos amuletos e roupas.

Já The Rogue Prince of Persia, atualmente em acesso antecipado no Steam e GeForce Now, lançou sua primeira grande atualização gratuita hoje, dando um passo mais perto de seu lançamento 1.0 planejado para 2025. A atualização Temple of Fire adiciona um novo bioma perigoso com novas armadilhas e desafios de travessia, bem como dois novos inimigos – o Guerreiro Blindado e o Duelista – e uma nova arma, os Incensários Flamejantes. A atualização também adiciona a Meta Progression Skill Tree ao jogo de plataforma de ação roguelite, permitindo aos jogadores desbloquear melhorias persistentes entre as corridas usando Spirit Glimmers coletados.

Por fim, o remake de Prince of Persia: The Sands of Time apareceu com um breve teaser trailer revelando que a aventura clássica – reconstruída do zero e agora entrando em plena fase de produção – será lançada em 2026.

