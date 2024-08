Trailers mostram novidades da jogabilidade de Monster Hunter Wilds A Capcom divulgou três novos trailers de Monster Hunter Wilds que apresentam os principais elementos e mecânicas da jogabilidade. O... Outer Space|Do R7 05/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 13h36 ) ‌



A Capcom divulgou três novos trailers de Monster Hunter Wilds que apresentam os principais elementos e mecânicas da jogabilidade.

O primeiro vídeo mostra recursos que não serão estranhos para os conhecedores da série, como as posturas com a arma em riste ou recolhida, o uso de montarias e o atirador de projéteis, que agora pode ser usado também para interagir com objetos do ambiente.

O segundo vídeo mostra uma nova mecânica chamada Focus Mode, que permite aos jogadores mirar em ataques concentrados. Este tipo de ataque servirá para focar nos ferimentos infligidos nos inimigos, causando dano extra, bem como em quaisquer pontos fracos que os monstros tenham exposto.

Cada arma terá um ataque de foco exclusivo, e o terceiro trailer destaca o exemplo da Espada Grande, uma arma pesada e de ataques lentos, mas devastadores.

Monster Hunter Wilds será lançado em 2025 no PC, PS5 e Xbox Series X|S.

