Trilogia STALKER Legends of the Zone aparece em lojas antes de anúncio oficial (Outerspace)

Uma coleção com os três jogos da série STALKER apareceu em algumas lojas do Japão, indicando que um lançamento ocorrerá em 27 de junho.

De acordo com os varejistas japoneses, STALKER Legends of the Zone será lançado no PS4 (o Xbox é ignorado pelas lojas japonesas) e incluirá o jogo STALKER: Shadow of Chernobyl original, a “prequel” STALKER: Clear Sky e sua sequência STALKER: Call of Pripyat. Estes foram lançados originalmente para PC em 2007, 2008 e 2009, respectivamente, e não tiveram versões para consoles.

A trilogia STALKER Legends of the Zone pode ser uma das novidades anunciadas no evento Xbox Partner Preview, que acontece hoje às 15h00, no horário de Brasília.

A apresentação da Microsoft promete mostrar 30 minutos de novidades de produtoras como a Capcom, Nexon e EA.

Enquanto a trilogia aparentemente está a caminho do PlayStation e provavelmente Xbox, a verdadeira sequência do jogo original, STALKER 2: Heart of Chornobyl, será um exclusivo do Xbox Series X|S e tem lançamento previsto para 5 de setembro.

