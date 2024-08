Ubisoft apresenta roteiros de DLCs para Star Wars Outlaws A Ubisoft divulgou o roteiro de atualizações para Star Wars Outlaws, que já tem duas expansões de história garantidas para este ano... Outer Space|Do R7 05/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 05/08/2024 - 16h16 ) ‌



A Ubisoft divulgou o roteiro de atualizações para Star Wars Outlaws, que já tem duas expansões de história garantidas para este ano e o próximo.

No lançamento de Star Wars Outlaws em 30 de agosto, alguns extras serão oferecidos para os compradores do jogo na pré-venda e do passe de temporada. Os primeiros receberão o pacote bônus Kessel Runner, que inclui itens cosméticos para o speeder da protagonista Kay e para sua nave, a Trailblazer. Proprietários do passe de temporada recebem os mesmos itens e uma missão exclusiva chamada Jabba’s Gambit.

Duas expansões de história, que fazem parte do passe de temporada e estarão disponíveis para compra separadamente também, serão lançadas no final do ano e no segundo trimestre de 2025.

O primeiro DLC se chama Wild Card, e colocará Kay em uma missão de se infiltrar em um torneio Sabacc de alto risco, cruzando no caminho com o famoso Lando Calrissian. Dois pacotes cosméticos, Hunter’s Legacy e Cartel Ronin, acompanharão esse DLC e incluirão mais roupas para Kay e Nix, além de cosméticos para o speeder de Kay e sua nave.

A segunda expansão de história é intitulada Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune. “A reputação da Trailblazer precede Kay quando ela encontra o pirata veterano Hondo Ohnaka, que está procurando acertar velhas contas com uma gangue implacável de piratas”, descreveu a Ubisoft.

Star Wars Outlaws é esperado para 30 de agosto no PC, PS5 e Xbox Series X|S.