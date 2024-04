Ubisoft comenta sobre missão “exclusiva” de Jabba the Hut em Star Wars Outlaws A Ubisoft comentou sobre a polêmica envolvendo uma missão de Star Wars Outlaws, contratada por Jabba the Hut, que será exclusiva das...

Alto contraste

A+

A-

A Ubisoft comentou sobre a polêmica envolvendo uma missão de Star Wars Outlaws, contratada por Jabba the Hut, que será exclusiva das edições mais caras do jogo.

Segundo a editora, a missão “Aposta de Jabba” é apenas uma entre centenas de missões de Star Wars Outlaws e parte de uma história maior envolvendo o personagem no jogo.

“Jabba the Hutt e o Hutt Cartel são um dos principais sindicatos de Star Wars Outlaws e farão parte da experiência de todos que comprarem o jogo, independentemente da edição”, disse um porta-voz ao IGN. “A missão ‘Aposta de Jabba’ é uma missão adicional opcional com o Cartel Hutt ao longo da jornada de Kay e Nix através da Orla Exterior”.

Esta missão específica será incluída no passe de temporada de Star Wars Outlaws e nas edições Gold e Ultimate do jogo, que custam R$ 549,50 e R$ 649,50 no Brasil, respectivamente. O passe de temporada também dá direito a duas expansões após o lançamento que apresentam “novas histórias, missões e áreas para descobrir”.

Publicidade

Na missão “Aposta de Jabba”, os jogadores terão que cobrar uma dívida do andróide ND-5. Segundo a Ubisoft, o Passe de Temporada ou as edições especiais são as únicas maneiras de jogar esta missão “no lançamento”, o que dá a entender que o conteúdo poderá ser oferecido gratuitamente mais tarde.

Star Wars Outlaws será lançado em 30 de agosto no PC, PS5 e Xbox Series X|S. Quem comprar a edição Gold ou Ultimate Edition poderá jogar três dias antes, a partir de 27 de agosto.

O post Ubisoft comenta sobre missão “exclusiva” de Jabba the Hut em Star Wars Outlaws apareceu primeiro em Outer Space.