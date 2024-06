Ubisoft confirma lançamento de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Outer Space |Do R7

Após vários vazamentos, a Ubisoft finalmente confirmou seus planos para lançar uma edição de 20º aniversário de Beyond Good and Evil na semana que vem.

O anúncio veio por meio de uma publicação na conta oficial da Ubisoft no X, mas foi apagado logo em seguida, aparentemente porque o jogo será mostrado na apresentação Limited Run Games, às 15h00 desta quinta-feira.

Segundo a publicação feita no X, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition estará disponível “em todas as plataformas” em 25 de junho e trará algumas novidades como uma nova caça ao tesouro, uma galeria de aniversário, trilha sonora re-orquestrada e novos conteúdos. O jogo rodará em até 4K e 60 quadros por segundo nas plataformas mais modernas.

