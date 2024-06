Alto contraste

A+

A-

A Ubisoft pretende lançar vários remakes de Assassin’s Creed nos próximos anos, repetindo o modelo que funcionou bem para a Capcom com a série Resident Evil.

Em entrevista publicada no site da Ubisoft, o presidente da empresa, Yves Guillemot, foi questionado sobre o que os fãs de Assassin’s Creed podem esperar da série no futuro e respondeu:

“Em primeiro lugar, os jogadores podem ficar entusiasmados com alguns remakes, o que nos permitirá revisitar alguns dos jogos que criamos no passado e modernizá-los. Existem mundos em alguns dos nossos jogos Assassin’s Creed mais antigos que ainda são extremamente ricos”.

“Em segundo lugar, para responder à sua pergunta, haverá muita variedade de experiências. O objetivo é que os jogos Assassin’s Creed sejam lançados com mais regularidade, mas não que seja a mesma experiência todos os anos”, acrescentou Guillemot.

Publicidade

“Há muitas coisas boas por vir, incluindo Assassin’s Creed Hexe, que anunciamos, que será um jogo muito diferente de Assassin’s Creed Shadows. Vamos surpreender as pessoas, eu acho”.

A declaração do chefe da Ubisoft confirma um rumor do ano passado, que mencionava o início do desenvolvimento de um remake do popular Assassin’s Creed Black Flag.

Publicidade

Até o momento, a Ubisoft tem seguido o caminho mais prático das remasterizações para preservar os jogos antigos da série Assassin’s Creed nas plataformas modenras. A “The Ezio Collection”, lançada em 2016, trouxe versões remasterizadas de Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood e Assassin’s Creed: Revelations ao PS4 e Xbox One. E em 2018 foi lançada uma versão remasterizada de Assassin’s Creed Rogue.

O post Ubisoft confirma planos para remakes de Assassin’s Creed apareceu primeiro em Outer Space.