Ubisoft faz longa demonstração de Star Wars Outlaws

A Ubisoft iniciou sua apresentação Ubisoft Forward nesta segunda-feira com uma demonstração detalhada de Star Wars Outlaws.

Com mais de 10 minutos de duração e narrada pelo diretor do jogo Mathias Karlson, a demonstração mostrou a protagonista Kay Vess embarcando em sua nave, se envolvendo em batalhas espaciais e completando uma missão em Tatooine, com uma passagem obrigatória pela icônica cantina de Mos Eisley.

Além da demonstração da jogabilidade, outro longo trailer de visão geral do jogo também foi divulgado e pode ser visto abaixo.

Star Wars Outlaws será lançado em 30 de agosto para PC, PS5 e Xbox Series X|S. Os jogadores que comprarem as edições Gold ou Ultimate do jogo receberão três dias de acesso antecipado, além de produtos digitais, incluindo o Season Pass do jogo.

O Season Pass também incluirá uma missão exclusiva dada por Jabba the Hut.

