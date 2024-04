Ubisoft lança teste gratuito de Assassin’s Creed Mirage no PC e consoles A Ubisoft lançou uma versão gratuita de teste de Assassin’s Creed Mirage para PC e consoles. A demo, que ficará disponível até 30 de...

Alto contraste

A+

A-

A Ubisoft lançou uma versão gratuita de teste de Assassin’s Creed Mirage para PC e consoles.

A demo, que ficará disponível até 30 de abril, permite jogar as duas primeiras horas de Assassin’s Creed Mirage. O progresso feito poderá ser transferido para a versão completa do jogo.

Lançado em outubro passado, Assassin’s Creed Mirage tem como protagonista Basim Ibn Ishaq, que explora e cumpre missões na Bagdá do século IX. O jogo foi considerado uma volta às origens para a série, com uma proposta de simplificação e uma história mais compacta que os gigantescos RPGs de ação lançados desde 2017. O foco voltou aos mecanismos de parkour, furtividade e assassinato que formam as raízes da franquia.

Assassin’s Creed Mirage está disponível no PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e uma versão para iPhone 15 Pro está prevista para sair ainda no primeiro semestre de 2024.

Continua após a publicidade

O próximo Assassin’s Creed, codinome Red, terá o Japão feudal como cenário e será lançado antes de abril de 2025.

O post Ubisoft lança teste gratuito de Assassin’s Creed Mirage no PC e consoles apareceu primeiro em Outer Space.