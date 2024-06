Ubisoft Toronto se junta à equipe de Prince of Persia: The Sands of Time Remake A Ubisoft anunciou que a Ubisoft Toronto se juntou à Ubisoft Montreal para acelerar o desenvolvimento de Prince of Persia: The Sands...

A Ubisoft anunciou que a Ubisoft Toronto se juntou à Ubisoft Montreal para acelerar o desenvolvimento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

Em uma breve atualização sobre o desenvolvimento do remake, a produtora afirmou que “excelente progresso” está sendo feito em Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

“O jogo ocupa um lugar especial para muitos de nós em nosso estúdio”, disse o diretor administrativo da Ubisoft Toronto, Darryl Long. “Ainda me lembro de como me diverti jogando o original com seu recurso inovador que permite voltar no tempo”.

“Agora temos a chance de voltar no tempo e trazer nossa tecnologia atualizada, experiência e criatividade para modernizar este jogo clássico com nossos parceiros da Ubisoft Montreal”.

A Ubisoft Toronto é responsável por jogos como Far Cry 5, Far Cry 6, Watch Dogs Legion e o remake vindouro de Splinter Cell. Já a Ubisoft Montreal é a criadora do próprio Prince of Persia: The Sands of Time e suas sequências.

Apesar do “excelente progresso”, Prince of Persia: The Sands of Time Remake segue sem data de lançamento definida.

Prince of Persia: The Sands of Time foi anunciado em setembro de 2020 como o primeiro projeto dos estúdios da Ubisoft em Pune e Mumbai, na Índia. Após a divulgação de um primeiro trailer com gráficos muito defasados e a consequente reação negativa do público, a Ubisoft decidiu adiar o lançamento para tentar corrigir a rota nos estúdios indianos. Porém, esta iniciativa aparentemente falhou novamente até que em maio de 2022, a Ubisoft decidiu cancelar o desenvolvimento em Pune e Mumbai e transferir o projeto para o Ubisoft Montreal.

Em novembro do ano passado, a Ubisoft Montreal tranquilizou os fãs ansiosos por notícias do jogo ao comentar que o desenvolvimento havia passado de uma fase importante.

