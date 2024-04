Unicorn Overlord vende bem e salva estúdio Vanillaware

Alto contraste

Esgotado nas lojas do Japão em sua versão física, Unicorn Overlord está desfrutando de um sucesso claramente não previsto pela Sega, que vive um bom momento após o lançamento também muito bem sucedido de Like a Dragon Infinite Wealth, que ultrapassou um milhão de cópias vendidas em poucos dias.

Para o estúdio Vanillaware, criador de Unicorn Overlord, o sucesso do RPG tático também é um alento já que ele chegou a ficar sem dinheiro durante o desenvolvimento do jogo.

O bom desempenho comercial de Unicorn Overlord parecia então crucial para o futuro do estúdio. Felizmente, depois de um mês, os números são mais do que tranquilizadores: mais de 500 mil cópias foram vendidas em todo o mundo em menos de um mês.

A Sega, Atlus e Vanillaware parecem ter aprendido com seus erros passados, já que 13 Sentinels Aegis Rim, o jogo anterior do estúdio, teve um lançamento discreto, sendo suas vendas iniciais fracas principalmente devido à limitação a uma única plataforma (PS4) e um único país (Japão). Foi preciso esperar um ano pelo lançamento do jogo no resto do mundo, depois mais 2 anos para uma portabilidade para Nintendo Switch em 2022.

Apesar desta bem-vinda e lucrativa mudança de estratégia, Unicorn Overlord poderia ter alcançado números ainda mais impressionantes se o jogo tivesse beneficiado de um lançamento simultâneo em consoles e PC. No entanto, o Vanillaware optou por focar nos consoles e diz que “não há planos de portá-lo para PC no momento”.

