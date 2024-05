V Rising ganha data de lançamento no PlayStation 5 Recém-saído do acesso antecipado para sua forma final no PC, V Rising teve sua data de lançamento confirmada hoje pelo Stunlock Studios...

Recém-saído do acesso antecipado para sua forma final no PC, V Rising teve sua data de lançamento confirmada hoje pelo Stunlock Studios.

Um novo trailer, que pode ser visto abaixo, acompanhou o anúncio do lançamento, marcado para 11 de junho no PS5.

O jogo que simula a vida de um vampiro percorreu um longo caminho desde sua estreia na modalidade de acesso antecipado há 2 anos, e agora conta com 57 chefes para derrotar, espalhados por 7 regiões diferentes, sendo a recente, as ruínas nórdicas de Nortium, uma novidade do patch 1.0. No PlayStation 5, V Rising se beneficiará de melhorias na interface do usuário, incluindo otimização para o controle DualSense.

A compra antecipada de V Rising dará 5 dias de acesso antecipado para os mais impacientes. Duas outras edições também estão disponíveis para reserva: uma com a expansão Legacy of Castlevania e a edição completa, que inclui o jogo, todos seus DLCs e vários pacotes de acessórios e outros itens cosméticos para embelezar seu avatar ou castelo de personagem.

