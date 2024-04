V Rising terá conteúdo crossover com Castlevania Enquanto não decide reviver a série Castlevania, a Konami está disposta a ceder a marca para “crossovers” com outros jogos de vampiro...

V Rising terá conteúdo crossover com Castlevania (Outerspace)

Enquanto não decide reviver a série Castlevania, a Konami está disposta a ceder a marca para “crossovers” com outros jogos de vampiro. Primeiro foi Dead Cells: Return to Castlevania, e agora a mistura será com V Rising como parte de uma explosão de conteúdo intitulada Legacy of Castlevania.

Em V Rising, os postulantes a vampiro do vilarejo poderão enfrentar o corajoso Simon Belmont durante suas andanças. Com rosto envelhecido, armadura bem polida e chicote flexível, o protagonista de Castlevania assume, portanto, o papel de antagonista e derrotá-lo desbloqueará seu famoso chicote, uma arma completamente nova que dará ainda mais vida à fórmula de V Rising.

O Stunlock Studios promete ainda “novas habilidades de combate que incorporam a graça e a precisão do caçador de vampiros”.

Um pacote de itens cosméticos Legacy of Castlevania chegará à loja para decorar o abrigo do vampiro com o tema do jogo da Konami. “Crie decorações medievais encantadoras, desfrute de opções de personalização inspiradas em personagens icônicos de Castlevania e monte a nova montaria esquelética”, promete o Stunlock Studios. Serão também incluídos dois temas musicais remixados pela compositora Aleksandria Migova. O preço deste pacote ainda não foi anunciado.

V Rising: Legacy of Castlevania chegará em 8 de maio no PC. Uma versão para PS5 do jogo está planejada para sair ainda este ano.

