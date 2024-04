Vários Final Fantasy e jogos indie saem do catálogo da PlayStation Plus Extra e Deluxe em breve Antes de anunciar as novidades do PlayStation Plus Extra e Deluxe para o mês de maio, a Sony divulgou a lista de jogos que serão removidos...

Antes de anunciar as novidades do PlayStation Plus Extra e Deluxe para o mês de maio, a Sony divulgou a lista de jogos que serão removidos do serviço em breve. No total, nada menos que 25 jogos serão removidos a partir de 21 de maio, incluindo boa parte do catálogo de Final Fantasy.

A maioria dos jogos que deixarão a PlayStation Plus Extra e Deluxe são remasterizações de clássicos como a trilogia para PS1, os dois episódios solo da geração PS2 e o spin-off World of Final Fantasy. Restarão apenas três títulos da licença da Square Enix no catálogo após esta data – Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Final Fantasy Type-0 HD e Final Fantasy VII Remake.

Além dos Final Fantasy, os jogos indie compõem a maior parte da lista. Veja a lista completa de jogos que deixarão o PlayStation Plus Extra e Deluxe a partir de 21 de maio:

Absolver: Downfall | PS4

Adr1ft | PS4

Ashen | PS4

ELEX | PS4

Final Fantasy VII | PS4

Final Fantasy VIII Remastered | PS4

Final Fantasy IX | PS4

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster | PS4

Final Fantasy XII: The Zodiac Age | PS4

Final Fantasy XV: Royal Edition | PS4

How to Survive 2 | PS4

I Am Dead | PS5, PS4

Jotun | PS4

Last Stop | PS5, PS4

Minit | PS4

Monster Jam Steel Titans 2 | PS4

My Friend Pedro | PS4

Observation | PS4

Sundered | PS4

The Artful Escape | PS5, PS4

The Messenger | PS4

This Is the Police | PS4

This Is the Police 2 | PS4

World of Final Fantasy | PS4

