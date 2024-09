Vendas de Star Wars Outlaws ficam abaixo do esperado e ações da Ubisoft têm forte queda As ações da Ubisoft caíram mais de 11% nos últimos dois dias, repercutindo dados preliminares sobre as vendas de Star Wars Outlaws,... Outer Space|Do R7 03/09/2024 - 17h22 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As ações da Ubisoft caíram mais de 11% nos últimos dois dias, repercutindo dados preliminares sobre as vendas de Star Wars Outlaws, que estariam abaixo do esperado.

Lançado na última sexta-feira, Star Wars Outlaws foi alvo da maior campanha de marketing de um lançamento da Ubisoft até hoje, mas segundo dados preliminares do varejo em regiões chave, a performance comercial do jogo estaria abaixo do previsto. De acordo com o jornalista Chris Dring, do site GamesIndustry.biz, as vendas no Reino Unido teriam sido 55% inferiores às de Star Wars Jedi: Survivor da EA e apenas 15% acima de Avatar: Frontiers of Pandora, outro jogo do mesmo Massive Studios e que foi considerado um fracasso.

O analista do J.P. Morgan Daniel Kerven acrescentou que o jogo “tem lutado para atender às nossas expectativas de vendas, apesar das críticas positivas”. Ele também reduziu suas expectativas de vendas para Star Wars Outlaws de 7,5 milhões para 5,5 milhões de unidades até o final do atual ano fiscal que termina em 31 de março de 2025.

Outro fator que levou à desvalorização das ações da Ubisoft foi a queda no interesse dos jogadores no XDefiant. Apesar do lançamento bem-sucedido com mais de 11 milhões de jogadores, o jogo de tiro gratuito tem perdido público rapidamente e na semana passada reunia apenas 20 mil jogadores simultâneos em todas as plataformas.

‌



Na tarde desta terça-feira, as ações da Ubisoft estavam sendo negociadas a 15,50 euros, o menor valor em quase uma década. A queda no ano de 2024 já é de 34%.

Lançado em 30 de agosto, Star Wars Outlaws oscilou nas avaliações de sites internacionais, ficando com a média 75-77% no agregador Metacritic.