Vendas do PlayStation 5 aceleram queda, mas Sony tem trimestre de crescimento

Outer Space|Do R7 07/08/2024 - 10h16



A Sony Interactive Entertainment publicou resultados contrastantes para o seu primeiro trimestre fiscal encerrado em 30 de junho de 2024. Se por um lado o desempenho financeiro aumentou acentuadamente, por outro o trimestre mostrou uma diminuição acima do esperado nas vendas do PS5.

O PlayStation 5 vendeu 2,4 milhões de unidades no trimestre de 1º de abril a 30 de junho, e as vendas acumuladas do console agora passam de 61,7 milhões. O total de consoles vendidos é similar ao do PlayStation 4 nesta altura do ciclo de gerações, mas o console da geração anterior tinha maior procura nesta mesma fase, o que indica que o PS5 não terá fôlego para superar seu antecessor até o final da geração. É importante lembrar que o PlayStation 4 já era vendido a um preço inferior ao do lançamento nesta fase de sua existência, enquanto o PlayStation 5 ainda não goza deste mesmo estímulo para as vendas.

A divisão de jogos da Sony Group Corporation fechou o trimestre com um volume de negócios de US$ 443 milhões, um forte aumento em relação ao ano anterior. Os fatores positivos incluem o impacto das taxas de câmbio, com o iene desvalorizado ante ao dólar e euro, o aumento das vendas de jogos originais, o aumento das vendas das assinaturas PlayStation Plus e o aumento das vendas de acessórios. Nos fatores negativos, a empresa apresenta queda nas vendas do PlayStation 5 e aumento nos custos operacionais.

As receitas com vendas de software também aumentaram no período, mas a Sony relata que as vendas de unidades de software caíram ano a ano, com 53,6 milhões de unidades vendidas no primeiro trimestre de 2024, em comparação com 56,5 milhões de unidades durante o mesmo período do ano passado. O predomínio da distribuição digital sobre a física também foi ampliado para a proporção de 80% e 20%, enquanto no ano passado estava em 70% e 30%.