Vendas do Xbox continuam em queda livre, mas divisão de jogos cresce com a Activision A Microsoft reportou mais uma queda vertiginosa das vendas do Xbox, com declínio de 42% da receita de hardware no último trimestre,... Outer Space|Do R7 31/07/2024 - 10h12 (Atualizado em 31/07/2024 - 10h12 )



A Microsoft reportou mais uma queda vertiginosa das vendas do Xbox, com declínio de 42% da receita de hardware no último trimestre, apesar da divisão de jogos ter crescido em 44% graças à incorporação da Activision Blizzard ao negócio.

A receita com o hardware do Xbox já havia caído 31% no primeiro trimestre do ano, e agora acelerou o declínio com mais uma queda de 42% no período contabilizado entre abril e julho de 2024. A Microsoft segue sem divulgar os números de vendas do Xbox Series X|S, mas segundo estimativas de analistas independentes, o console estaria perdendo para o PlayStation 5 em uma proporção de 5 para 1 este ano.

Se o hardware do Xbox vai mal, a receita geral da divisão de jogos da Microsoft ao menos aumentou 44% no trimestre, graças principalmente à adição da Activision Blizzard na contabilidade. Sem a Activision, o crescimento do Xbox teria ficado em torno de três por cento.

Embora a situação do Xbox seja mais dramática, todos os três consoles estão em fase de declínio há algum tempo. No caso da Nintendo, que está mais próximo do encerramento de seu ciclo de geração com o Switch, um novo console substituto do Switch será lançado em 2025, enquanto a Microsoft fará uma atualização discreta no Xbox Series X|S com os modelos “all digital” que chegam no final do ano. A Sony, por sua vez, ainda não anunciou seus planos, mas rumores recorrentes apontam para o lançamento de um PS5 Pro no final de 2024.

Em uma apresentação para investidores, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, reiterou que a estratégia da empresa não considera mais o hardware do Xbox como uma peça primordial e os planos são de oferecer os jogos do Xbox em qualquer aparelho com conexão à internet, seja no PC, smartphone e plataformas de nuvem, como o Amazon Fire TV.

“O objetivo real aqui é levar um amplo conjunto de conteúdo para mais usuários em mais lugares e construir algo que se pareça mais, para nós, com um negócio de anuidade e assinatura de software com transações aprimoradas e propriedade de IP, o que é bastante valioso a longo prazo”, acrescentou a executiva da Microsoft, Amy Hood. “Estamos encorajados pelo progresso e como estamos progredindo com o Game Pass”.