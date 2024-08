Versão para PC de Red Dead Redemption é mencionada… na loja do PlayStation A tão especulada, mas até hoje não confirmada versão para PC de Red Dead Redemption pode estar perto de se tornar realidade. Uma menção... Outer Space|Do R7 13/08/2024 - 11h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 11h56 ) ‌



A tão especulada, mas até hoje não confirmada versão para PC de Red Dead Redemption pode estar perto de se tornar realidade. Uma menção ao jogo no PC apareceu por algum tempo na sinopse publicada, estranhamente, na PlayStation Store.

Até a manhã desta terça-feira, a página de Red Dead Redemption na PlayStation Store continha a seguinte frase: “Experimente as aventuras épicas do faroeste que definiram uma geração – agora no PC pela primeira vez”.

Logo depois, a descrição do jogo mencionava características exclusivas de Red Dead Redemption para PC.

“Apresentando as experiências completas para um jogador de ambos os jogos, incluindo conteúdo bônus da Game of the Year Edition, Red Dead Redemption apresenta todas as atualizações da versão de console de 2023, além de melhorias específicas para PC, incluindo suporte para resoluções e taxas de quadros maiores, vários monitores e outros acessórios, além de som surround espacial”, dizia a página do jogo na PlayStation Store.

A página de Red Dead Redemption foi alterada duas vezes nesta terça-feira, primeiro removendo a frase que terminava com “no PC pela primeira vez”, mas esquecendo de remover as melhorias para PC no final do texto, e depois finalmente apagando toda a referência ao jogo no PC.

A publicação da sinopse na PlayStation Store é responsabilidade da própria editora, ou seja, da Rockstar Games, portanto o descuido é um bom indicador de que Red Dead Redemption para PC está próximo de ser confirmado.

E esta não é a primeira vez que a Rockstar deixa seus planos para Red Dead Redemption no PC escaparem. Em maio, foi descoberto que o site da produtora continha em seu código textos promocionais da versão para PC, como a frase “Viage pelo vasto oeste americano e México em Red Dead Redemption, e seu companheiro de terror zumbi, Undead Nightmare – agora jogável no PC”.