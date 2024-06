Alto contraste

A+

A-

O estúdio coreano ShiftUp está determinado a criar uma versão para PC de Stellar Blade, mas seu lançamento ainda depende de questões contratuais com a Sony. O assunto foi abordado pelos CEO e CFO ShiftUp durante uma conferência de imprensa para o IPO (abertura de capital na bolsa) do estúdio.

“Estamos atualmente olhando para uma versão para PC do Stellar Blade, que acreditamos que seria uma ótima maneira de monetizar a IP (propriedade intelectual) mais uma vez”, disse o CFO Jaewoo Ahn.

O CEO da empresa, Kim Hyung-Tae, acrescentou: “Estamos considerando uma versão para PC do Stellar Blade, mas não podemos comentar sobre o momento exato ou se será ou não lançado devido à relação contratual”.

Esta não é a primeira vez que o ShiftUp responde sobre planos de Stellar Blade no PC. No começo do ano, enquanto preparava seu IPO, o estúdio afirmou que estava considerando um lançamento para PC e uma sequência para Stellar Blade.

Publicidade

Stellar Blade foi lançado exclusivamente para PlayStation 5 em abril e foi muito bem recebido pela crítica e público. O jogo já vendeu mais de 1 milhão de cópias e será expandido com DLCs em breve.

“Nosso objetivo era criar uma propriedade intelectual de alto valor para garantir a marca no processo de reunir usuários ao redor do mundo e construir uma base de fãs, em vez de maximizar os lucros”, disse Kim Hyung-Tae.

Publicidade

“Neste processo, minimizamos as partes com as quais os usuários podem se sentir desconfortáveis, como as microtransações, em prol do valor da marca, e planejamos refletir essas partes de uma forma que os usuários possam entender. No entanto, não será imediato”.

O post Versão para PC de Stellar Blade está nos planos, mas “relação contratual” ainda impede apareceu primeiro em Outer Space.