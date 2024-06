Versão para PC de The Last of Us Part 2 estaria pronta há meses A Sony tem uma versão para PC de The Last of Us Part 2 Remastered pronta desde o ano passado e aparentemente está apenas esperando...

Alto contraste

A+

A-

A Sony tem uma versão para PC de The Last of Us Part 2 Remastered pronta desde o ano passado e aparentemente está apenas esperando o momento mais oportuno para lançar o jogo, de acordo com o notório vazador francês Billbil-kun.

A fonte desse rumor diz que o desenvolvimento da versão para PC começou pelo menos já em 2021 e em novembro de 2023 já estava totalmente concluído.

“Esta é a informação mais importante neste artigo, acreditamos que o desenvolvimento do jogo está bem e verdadeiramente completo, remontando pelo menos a novembro de 2023”, escreveu Billbil-kun.

Com The Last of Us Part 2 Remastered para PC pronto, a Sony estaria apenas esperando a melhor ocasião para lançá-lo. E Billbil-kun especula que esta pode ser a estreia da segunda temporada da série de TV The Last of Us, que está prevista para 2025.

Publicidade

Também seria importante, na estratégia da Sony, distanciar o lançamento do PS5 e PC, lembrando que The Last of Us Part 2 Remastered saiu para o console em janeiro deste ano.

O post Versão para PC de The Last of Us Part 2 estaria pronta há meses apareceu primeiro em Outer Space.