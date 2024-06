Versões para iOS de Resident Evil 4, Death Stranding e Assassin’s Creed foram fiascos, revela análise A iniciativa da Apple de atrair jogos AAA para o iOS com a introdução do iPhone 15 Pro parece não ter trazido os resultados esperados...

A iniciativa da Apple de atrair jogos AAA para o iOS com a introdução do iPhone 15 Pro parece não ter trazido os resultados esperados. De acordo com dados apurados pelas empresas de inteligência de mercado Appfigures e Appmagic, as versões iOS de Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage venderam muito pouco até agora.

Apesar dos jogos terem sido muito promovidos pela Apple e já gozarem da fama de suas franquias, todos parecem ter falhado ao atingir um número razoável de vendas e mesmo de downloads das versões de experimentação.

Resident Evil 4, lançado logo após o iPhone 15 Pro no final do ano passado, teria vendido apenas 7.000 cópias no iOS, de acordo com as estimativas da Appfigures. Como comparação, as versões para consoles e PC venderam, em um ano, 7 milhões, ou seja, mil vezes mais.

Resident Evil Village teria vendido cerca de 5.750 cópias, e Death Stranding, 10.600. Já Assassin’s Creed Mirage foi baixado cerca de 123.000 vezes, mas teria vendido menos de 3.000 unidades e gerado apenas cerca de US$ 138.000 de receita bruta.

A Appmagic atribui números maiores a todos os jogos. Resident Evil 4 e Resident Evil Village teriam vendido, respectivamente, 15.000 e 34.000 cópias, enquanto Assassin’s Creed Mirage vendeu cerca de 5.750 e Death Stranding vendeu cerca de 23.000.

“Esses números estão longe de ser um sucesso, especialmente quando comparados às vendas alcançadas pelos jogos AAA em suas plataformas primárias”, comentou o chefe de conteúdo da Appmagic, Andrei Zubov, ao site Mobilegamer.biz. “Isto sugere que estes jogos já capturaram uma grande parte da sua receita potencial e agora irão sustentar ganhos muito mais baixos”.

“Olhando para os jogos premium para celular de melhor desempenho, podemos ver que muitos são originalmente títulos independentes. Esses jogos normalmente apresentam controles mais simples, priorizam estilos artísticos exclusivos em vez de gráficos de alta qualidade e são adequados para sessões de jogo mais curtas. Esses são os atributos usuais de jogos para celular gratuitos de sucesso”, acrescentou o analista.

“Para mim, parece que estes mercados permanecerão separados, pelo menos por algum tempo”, disse ele. “Os jogadores que podem pagar pelos principais dispositivos móveis e US$ 50 para jogos provavelmente também terão recursos para desfrutar de jogos no PC e no console. Por outro lado, os jogadores que não podem comprar dispositivos de jogos ou telefones celulares de alto desempenho têm menos probabilidade de fazer uma compra única de US$ 50”, ponderou o analista.

