Veterano Peter Molyneux, criador de Fable, apresenta Masters of Albion Distante dos holofotes desde suas controversas empreitadas com o financiamento coletivo, o designer britânico Peter Molyneux reapareceu... Outer Space|Do R7 21/08/2024 - 16h22 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Distante dos holofotes desde suas controversas empreitadas com o financiamento coletivo, o designer britânico Peter Molyneux reapareceu na Gamescom Opening Night Live para apresentar seu novo jogo, Masters of Albion.

Conhecido inicialmente como Projeto MOAT, o novo projeto de Molyneux passa longe das polêmicas envolvendo NFTs ou promessas fantásticas e nunca realizadas, se apresentando como um jogo tradicional e bem ao estilo de clássicos do designer, como Dungeon Keeper e Black & White.

Masters of Albion será um jogo de construção de vilarejo medieval ambientado na Albion da série Fable, que, diga-se de passagem, não é uma marca registrada da Microsoft, a atual dona da franquia Fable, o que deixou Molyneux confortável para aproveitá-la.

Como em outros jogos de deuses criados por Molyneux, em Masters of Albion os jogadores poderão controlar uma mão divina no lugar do cursor do mouse, podendo, entre outras ações, agarrar os pequenos cidadãos com a ponta dos dedos, mas também construir um doce lar com blocos de construção elementares. Também podemos entrar nos edifícios e preparar sopa de rato na taberna, ou forjar espadas de pão.

Gerenciar a cidade é apenas metade de Masters of Albion. A colheita de recursos durante o dia serve para preparar as defesas, porque assim que a noite cai, hordas de criaturas maquiavélicas emergem dos matagais para roubar os cidadãos. Poderemos então derrubar os bandidos com um dedo indicador bem estendido ou controlar manualmente o herói da cidade para repelir os monstros com seu porrete. Obviamente, seremos capazes de forjar armas engraçadas durante o dia para nos divertir à noite, apenas para interligar todas as mecânicas.

‌



No aspecto macro, Masters of Albion incentivará o jogador a expandir por todo o território inglês fundando novas cidades. Peter Molyneux especifica que uma história de fundo envolvendo uma conspiração hedionda entre bruxos das trevas encoraja os jogadores a progredir para ver o final da história. Será possível desbloquear novos feitiços, como chamas ou torrentes, adquirir novos edifícios, construir torres mágicas, recrutar novos heróis com habilidades distintas e encontrar poços de recursos para explorar.

Masters of Albion será lançado para PC em data ainda indefinida.

‌