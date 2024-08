Vídeo destaca estilos do samurai e shinobi em Assassin’s Creed Shadows A Ubisoft divulgou um novo vídeo de Assassin’s Creed Shadows no qual os produtores do jogo detalham as diferenças entre os dois protagonistas... Outer Space|Do R7 19/08/2024 - 18h56 (Atualizado em 19/08/2024 - 18h56 ) ‌



A Ubisoft divulgou um novo vídeo de Assassin’s Creed Shadows no qual os produtores do jogo detalham as diferenças entre os dois protagonistas, o “poderoso samurai da lenda histórica” Yasuke e a shinobi Naoe.

Enquanto Naoe é adepta do “stealth” e faz seu parkour com grande agilidade, bem ao estilo de outros protagonistas notáveis da série, Yasuke introduzirá uma abordagem de força bruta, se destacando mais no chão e em combate franco que nos telhados e nas frestas das edificações.

Assassin’s Creed Shadows será lançado em 15 de novembro.