Vídeo mostra quase meia hora de Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Faltando poucos dias para a chegada de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, o canal Red Bull Gaming fez uma transmissão especial em parceria com a Bandai Namco para promover o lançamento da expansão. Além de atividades com influenciadores, o evento trouxe um novo trailer focado nos cenários e uma longa demonstração da jogabilidade do DLC.

O vídeo, que pode ser visto abaixo, começa mostrando vários cenários da expansão acompanhados de uma nova música. Em seguida, um representante da Bandai Namco pegou no controle para jogar a expansão por mais de vinte minutos, tentando ao máximo evitar spoilers.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree será lançado na próxima sexta-feira, precisamente à meia-noite, no horário de Brasília.

