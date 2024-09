Vídeos mostram mais da jogabilidade de Slitterhead O Bokeh Game Studio aproveitou a feira PAX West em Seattle para promover seu primeiro projeto, Slitterhead, que teve uma demonstração... Outer Space|Do R7 02/09/2024 - 09h11 (Atualizado em 02/09/2024 - 09h11 ) ‌



O Bokeh Game Studio aproveitou a feira PAX West em Seattle para promover seu primeiro projeto, Slitterhead, que teve uma demonstração jogável no estande da XSEED Games. O site Gematsu esteve lá conhecer melhor a mecânica deste intrigante jogo de ação e horror, que tem o criador de Silent Hill, Keiichiro Toyama, encabeçando a produção.

O prólogo de Slitterhead coloca o jogador na perspectiva de uma mente com memórias completamente turvas que descobre a capacidade de se apoderar das formas de vida presentes na cidade (cães, humanos, etc), mecanismo que lembra outro jogo de Toyama: Siren. Vagando sem rumo pelos becos da cidade de Kowloon, o jogador irá ouvir histórias sobre assassinatos em que os cérebros das vítimas foram comidos por seres mutantes chamados Slitterheads, que assumem a aparência de cidadãos para melhor comerem suas cabeças.

O tutorial explica que o jogo termina quando o espírito derrotado não consegue possuir outra forma de vida. O espírito não pode atravessar paredes e deve, portanto, olhar em volta esperando que um hospedeiro esteja dentro do seu campo de visão.

No papel desta entidade sem corpo, mas capaz de possuir aqueles de outros seres, o jogador deverá explorar a cidade para caçar e eliminar os Slitterheads. Em certos momentos, a mente sentirá a presença de um monstro prestes a fazer uma vítima e deverá, portanto, viajar até o local do ataque o mais rápido possível. Aqui, Toyama repete a mecânica que criou para Sire, permitindo que o jogador veja através dos olhos de um Slitterhead próximo.

Na hora da luta, que parece depender bastante do “parry” (aparar), o jogador pode mudar regularmente de hospedeiro para poder ir pelas costas do inimigo. E o espírito que controla as pessoas comuns também pode acabar encarnando em um hospedeiro especial dotado de poder capaz de rivalizar com os Slitterheads. Esses anfitriões poderosos são chamados de “Raridades” e parecem que serão mantidos ao longo da jornada, e não mais descartados como os demais.

Slitterhead tem lançamento previsto para o dia 8 de novembro no PlayStation, Xbox e PC.

