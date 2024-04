Visando maior estoque, Nintendo teria adiado Switch 2 para março de 2025, diz jornal O console sucessor do Switch deve ser lançado em março de 2025 ou mais tarde, e não mais no final de 2024 como se previa, de acordo...

Visando maior estoque, Nintendo teria adiado Switch 2 para março de 2025, diz jornal (Outerspace)

O console sucessor do Switch deve ser lançado em março de 2025 ou mais tarde, e não mais no final de 2024 como se previa, de acordo com o jornal japonês Nikkei.

O jornal de finanças, que costuma ser uma das fontes mais confiáveis de informações sobre o mercado japonês, afirma que o plano inicial da Nintendo visava o lançamento do Switch 2 no final de 2024, mas o atraso “para março de 2025 no mínimo” teria sido decidido por questões de estoque e a preocupação em evitar que o mercado paralelo atrapalhe o acesso dos consumidores ao novo hardware.

O Switch original, assim como o PlayStation 5, sofreu por mais de um ano com a ação de cambistas, que comprovam os consoles assim que eram reestocados nas lojas para vendê-los mais caro na internet.

“Foi dada prioridade para garantir o estoque inicial do console sucessor e uma linha de títulos de software no momento de seu lançamento na tentativa de evitar a disseminação generalizada”, diz a reportagem do Nikkei. O jornal também corrobora os rumores que o novo console da Nintendo deve ser um portátil híbrido semelhante ao Switch, mas com tela maior.

Se seguir um cronograma parecido com o do Switch original, a Nintendo deve ao menos anunciar o Switch 2 este ano. O console atual foi lançado em março de 2017, mas anunciado em outubro de 2016.

