Visions of Mana tem trailer de lançamento divulgado A Square Enix divulgou o trailer de lançamento de Visions of Mana, lembrando aos distraídos que o jogo será lançado daqui a uma semana... Outer Space|Do R7 22/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 11h31 )



A Square Enix divulgou o trailer de lançamento de Visions of Mana, lembrando aos distraídos que o jogo será lançado daqui a uma semana, em 29 de agosto.

Visions of Mana é o primeiro novo capítulo da série Mana em mais de 15 anos e está previsto para ser lançado no Xbox Series X|S, PlayStation e PC.

“Desde a estreia da série em 1991 como Final Fantasy Adventure, um spin-off da série Final Fantasy, os jogos Mana mergulharam os jogadores em mundos brilhantes e vibrantes, ambientes de tirar o fôlego, personagens emocionantes e histórias de alta fantasia em muitos gêneros e plataformas”, escreveu a Square Enix no anúncio do jogo. “Os fãs da série podem esperar novos designs das amadas criaturas da série do ilustrador da série Mana, Airi Yoshioka, e uma nova trilha sonora cativante composta pelos compositores da série Mana, Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito e Ryo Yamazaki”.

Uma demo, que está disponível em todas as plataformas, permite experimentar um pouco do RPG, mas sem a capacidade de transferir o “save” para o jogo final.

‌