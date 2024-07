Warner Bros. compra estúdio criador de MultiVersus A Warner Bros. anunciou a aquisição do estúdio Player First Games, responsável por MultiVersus. Apesar dos tropeços do jogo, que foi... Outer Space|Do R7 22/07/2024 - 17h04 (Atualizado em 22/07/2024 - 17h04 ) ‌



A Warner Bros. anunciou a aquisição do estúdio Player First Games, responsável por MultiVersus.

Apesar dos tropeços do jogo, que foi lançado em 2022, desativado por um ano e relançado em 2024, o trabalho do Player First Games aparentemente deixou a Warner Bros. satisfeita, levando à aquisição e à manutenção da liderança do estúdio, formada pela dupla Tony Huynh e Chris White.

“Trabalhamos com a Player First Games ao longo de vários anos para criar e lançar MultiVersus e estamos muito satisfeitos em receber esta equipe talentosa na Warner Bros. Games”, disse o presidente da Warner Bros., David Haddad. “A equipe brilhante e criativa da Player First Games aumenta nossa ampla capacidade de desenvolvimento”.

“Nossa equipe está entusiasmada em se juntar à família Warner Bros. Games e sentimos que isso será ótimo para o MultiVersus em geral. Estamos trabalhando para tornar a experiência do jogo MultiVersus a melhor possível e ter nossa equipe de desenvolvimento integrada com a editora é ideal para os jogadores”, acrescentou Huynh.

MultiVersus é regularmente criticado pela sua monetização agressiva, que foi amenizada desde a primeira temporada com alguns ajustes. O jogo que foi inspirado por Smash Bros. da Nintendo é gratuito para jogar, mas seus itens cosméticos e personagens custam muito para serem desbloqueados.

No relançamento este ano, MultiVersus conseguiu um pico de mais de 110.000 jogadores simultâneos no Steam, mas o número já caiu vertiginosamente desde então e atualmente cerca de 4.480 pessoas jogam por dia. O número não impressiona, mas ao menos é muito superior aos do outro jogo de serviço da Warner, Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, este um fiasco total.

MultiVersus é visto como um produto estratégico para a Warner Bros. graças ao seu potencial de reunir diversas propriedades intelectuais, o que ajuda a gerar publicidade para suas atividades relacionadas. Como exemplo, o jogo está recebendo Beetlejuice como lutador, a tempo de acompanhar a estreia do novo filme Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice em setembro.