Wo Long: Fallen Dynasty chegou a 5 milhões de jogadores Prestes a lançar Rise of the Ronin, o Team Ninja fez uma novo cálculo das vendas de Wo Long: Fallen Dynasty, sua mais recente produção...

Prestes a lançar Rise of the Ronin, o Team Ninja fez uma novo cálculo das vendas de Wo Long: Fallen Dynasty, sua mais recente produção, e anunciou que o jogo alcançou 5 milhões de jogadores um ano após seu lançamento.

Cinco milhões de jogadores num ano é muito, obviamente, mas não podemos esquecer que o jogo está disponível desde o primeiro dia no Xbox Game Pass, o que certamente inflaciona os números.

Wo Long também recebeu um impulso final com o lançamento de uma Edição Definitiva no mês passado, reunindo suas três principais expansões. Cada DLC abre as portas para uma nova região, uma nova arma e novas missões.

Rise of the Ronin, que sai na semana que vem como um exclusivo do PS5, não terá um caminho tão fácil para chegar a milhões de pessoas. Apesar de estar em uma plataforma mais popular, o jogo de samurai será vendido ao preço padrão de US$ 70 e será lançado justamente no dia em que sai Dragon’s Dogma 2, um dos jogos mais aguardados do ano.

