Xbox Game Pass aumenta preço e introduz novo plano básico sem jogos novos

A Microsoft anunciou uma reformulação no Xbox Game Pass que introduzirá um novo plano básico sem jogos novos e mensalidades mais caras em todos os níveis. As mudanças serão efetivadas já nesta quarta-feira, 10 de julho de 2024.

Confirmando o que vinha sendo especulado desde a conclusão da aquisição da Activision Blizzard, o Xbox Game Pass se tornará mais caro para compensar os benefícios de ter jogos AAA como Call of Duty e Stafield no lançamento. Para usufruir desses jogos “day one”, isto é, disponíveis no Xbox Game Pass desde o lançamento, será necessário fazer uma assinatura do plano Xbox Game Pass Ultimate, que mudará dos atuais R$ 49,99 para R$ 59,99 por mês.

O novo plano básico, chamado Xbox Game Pass Standard, será lançado em data ainda indefinida e substituirá o atual Xbox Game Pass Console, dando aos assinantes um catálogo de jogos fora da janela de lançamento e acesso ao modo multiplayer dos jogos.

O atual Xbox Game Pass para Console não estará mais disponível para novos membros, mas será mantido para aqueles que têm uma assinatura vigente com renovação automática. A partir de 12 de setembro de 2024, o preço atualizado será aplicado aos membros existentes.

Para os atuais assinantes do Game Pass para Console, a partir de 18 de setembro de 2024, o limite máximo de extensão do plano será de 13 meses. Isso não afetará nenhum tempo que o usuário tenha atualmente acumulado na sua conta que exceda 13 meses e só afetará sua capacidade futura de acumular mais de 13 meses após 18 de setembro de 2024.

Já a assinatura Xbox Live Gold, que dá acesso ao modo multiplayer dos jogos e descontos na compra de jogos, será renomeada para Xbox Game Pass Core.

Veja um resumo dos novos planos do Xbox Game Pass:

Xbox Game Pass Ultimate

– Jogos “day one”, como Call of Duty, Indiana Jones, etc;

– Catálogo de jogos do Xbox Game Pass;

– Multiplayer;

– Descontos na loja do Xbox;

– Disponível para uso no PC, Xbox e Nuvem.

– R$ 59,99 por mês.

Xbox Game Pass Standard

– Catálogo de jogos do Xbox Game Pass;

– Multiplayer;

– Descontos na loja do Xbox;

– Preço no Brasil ainda não foi anunciado.

Xbox Game Pass Core

– Multiplayer;

– Descontos na loja do Xbox;

– Seleção de cerca de 25 jogos do catálogo do Game Pass, como Forza Horizon 4 e DOOM Eternal;

– R$ 249,99 por 12 meses.

Xbox Game Pass Console (Disponível apenas para atuais assinantes e até 2025)

– Jogos “day one”, como Call of Duty, Indiana Jones, etc;

– Catálogo de jogos do Xbox Game Pass;

– Descontos na loja do Xbox.

Xbox Game Pass PC

– Jogos “day one”, como Call of Duty, Indiana Jones, etc;

– Catálogo de jogos do Xbox Game Pass;

– Descontos na loja do Xbox;

– EA Game Pass;

– R$ 35,99 por mês.