Xbox Game Pass terá Resident Evil 3 e mais em fevereiro

Três jogos que entrarão no catálogo do Xbox Game Pass em fevereiro vazaram através da fonte habitual, o confiável Billbil-kun.

As novidades do mês serão Resident Evil 3 Remake, PlateUp! e Madden NFL 24, que será adicionado via EA Play.

Resident Evil 3 Remake será, portanto, um complemento à adição de Resident Evil 2 Remake no catálogo do serviço feita no mês passado.

O Xbox Game Pass já acrescentou Persona 3 Reload em fevereiro, e no final de janeiro trouxe Palworld, Those Who Remain, Turnip Boy Robs a Bank e F1 23.

