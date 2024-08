Yakuza Kiwami terá versão para o Switch em outubro A Sega aproveitou a apresentação Nintendo Partner Direct desta terça-feira para anunciar a volta da franquia Yakuza (agora Like a Dragon... Outer Space|Do R7 27/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h31 ) ‌



A Sega aproveitou a apresentação Nintendo Partner Direct desta terça-feira para anunciar a volta da franquia Yakuza (agora Like a Dragon) nas plataformas da Nintendo. Esta se dará com uma versão de Yakuza Kiwami para o Switch.

Embora agnóstica de plataforma e muito popular no Japão, a série Yakuza apareceu pela última vez em um console da Nintendo com as versões dos dois primeiros Yakuza para Wii U, lançadas em 2013 e apenas no Japão. Com o Switch tendo estabelecido uma base de mais de 140 milhões de consoles mundialmente, esta será a oportunidade de uma reconciliação ou pelo menos um novo teste de mercado por parte da Sega, que lançará uma versão de Yakuza Kiwami, uma reformulação do primeiro capítulo da saga, no dia 24 de outubro.

Um trailer acompanhou o anúncio de hoje e é possível que a Sega fale mais sobre Yakuza Kiwami para o Switch na próxima transmissão do Ryu Ga Gotoku Studio na quarta-feira.