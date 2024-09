Yakuza Wars é o primeiro jogo da série para celulares Um jogo para celular baseado na série Yakuza (Like a Dragon) foi revelado de forma inesperada, em uma página do Facebook. Chamado Yakuza... Outer Space|Do R7 09/09/2024 - 09h30 (Atualizado em 09/09/2024 - 09h30 ) ‌



Um jogo para celular baseado na série Yakuza (Like a Dragon) foi revelado de forma inesperada, em uma página do Facebook.

Chamado Yakuza Wars, o jogo é descrito na publicidade como “o primeiro jogo para celular Like a Dragon oficialmente licenciado da Sega”. O anúncio traz apenas imagens de personagens clássicos da série, como Kiryu Kazuma, Kasuga Ichiban e Majima Goro, e não mostra o jogo em si, mas menciona uma jogabilidade de “guerra estratégica”, dando a entender que a história não será o foco desta vez.

Fruto de uma parceria da Sega com a chinesa BBGame, especialista em jogos para celulares, Yakuza Wars será gratuito para jogar no Android e iOS, explorando o modelo de micro-transações. No caso, os jogadores poderão gastar créditos para contratar a equipe que conduzirá os negócios da máfia nas ruas do Japão.

Como exemplo, é citada a constante necessidade por matéria-prima para a construção de estabelecimentos que criarão novos fluxos de receita, sempre presas a uma contagem de tempo que pode ser abreviada com dinheiro real investido pelo jogador.

“Aqui, você pode lutar lado a lado com personagens clássicos como Kiryu Kazuma, Kasuga Ichiban e Majima Goro, e escrever sua própria história lendária no submundo de Yakuza”, diz a descrição oficial.

A marca Yakuza Wars foi registrada pela Sega no mês passado, levando a especulações sobre um possível jogo paralelo na série, o que foi confirmado agora, no caso como um título para celular.

