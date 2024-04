Yoshitaka Murayama, criador de Suikoden e Eiyuden Chronicle, morre aos 55 anos

Alto contraste

Yoshitaka Murayama, o criador de Suikoden e seu sucessor espiritual Eiyuden Chronicle, morreu aos 55 anos.

O falecimento ocorreu na semana passada, em 6 de fevereiro, mas foi noticiado hoje através de uma mensagem publicada pelo estúdio Rabbit & Bear Studios, fundado por Murayama com seus colegas veteranos da Konami. Em um comunicado de imprensa, a equipe do estúdio diz que Murayama morreu em consequência de complicações de uma doença persistente.

Yoshitaka Murayama saiu da Konami em julho de 2002, movido pela vontade de se tornar independente após 10 anos na editora japonesa. Ele fundou o Blue Moon Studio, que só lançou o jogo de ação 10.000 Bullets em 2005 para PlayStation 2. Yoshitaka Murayama se destacaria muito mais tarde como roteirista de The Alliance Alive em 2017. Mas em 2020, inspirado pelo sucesso de outros criadores japoneses, o autor uniu forças com três ex-colegas da Konami (Junko Kawano, Junichi Murakami e Osamu Komuta) para apresentar seu sucessor espiritual de Suikoden no Kickstarter.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes obteve então o apoio da editora 505 Games, que também prestou homenagem ao criador e ofereceu suas condolências à família do falecido em seu próprio comunicado de imprensa.

Previsto para 23 de abril de 2024, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes será, portanto, lançado postumamente. A Konami também está desenvolvendo uma coleção com Suikoden e Suikoden II, que ainda não tem data de lançamento decidida.

“É com pesar e profunda tristeza que informamos que o escritor de cenários e chefe do Rabbit & Bear Studios, Yoshitaka Murayama, faleceu em 6 de fevereiro devido a complicações de uma doença em curso”, escreveu a equipe do Rabbit & Bear Studios.

“Murayama começou esta jornada de criação de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes em 2020 com o apoio de seus fãs muito amorosos no Kickstarter. Ao longo dos mais de três anos de desenvolvimento do jogo, sempre foi a paixão de seus fãs que continuou a impulsionar sua visão criativa e a motivá-lo a colocar tudo de si no projeto”.

“Seu trabalho duro no Eiyuden Chronicle como escritor de cenários foi concluído, mas como seus colegas de trabalho e amigos, nos entristece saber que ele não conseguirá ver as reações de seus fãs. No entanto, mesmo com esses sentimentos, precisamos aceitar a realidade de que ele não está mais entre nós e continuar a levar seu sonho adiante, lançando Eiyuden Chronicle para o mundo.

“Queremos manter seu legado e visão com este jogo e sabemos que ele gostaria que o mundo rico que ele criou com Eiyuden Chronicle continuasse vivo. A família dele agradece sinceramente suas orações e apoio, mas pede privacidade e que nenhuma flor, correspondência ou outras ofertas sejam enviadas. Teremos mais informações sobre mudanças organizacionais no Rabbit & Bear, bem como mudanças em algumas das recompensas do Kickstarter em um futuro próximo. Por enquanto, agradecemos seu apoio contínuo”.

