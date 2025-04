Homem-Aranha | Como é a história de “Um Novo Dia” nos quadrinhos O título do novo filme do Aranha no MCU O post Homem-Aranha | Como é a história de “Um Novo Dia” nos quadrinhos apareceu primeiro em... R7 Nitro|Do R7 01/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h07 ) twitter

A Marvel finalmente revelou o titulo do quarto filme do Homem-Aranha de Tom Holland, e é algo bem conhecido dos fãs de quadrinhos: Brand New Day, ou "Um Novo Dia", na tradução oficial.

Para saber mais sobre essa fase polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

