Josh Brolin diz ter ouvido rumores sobre retorno de Thanos

Josh Brolin, o ator que interpretou o icônico vilão Thanos nos filmes da Marvel, revelou recentemente que tem ouvido rumores sobre um possível retorno do personagem. Será que veremos o retorno do Titã Louco nas telonas novamente? Para saber mais sobre essa especulação, consulte a matéria completa no site da Legião dos Heróis. Prepare-se para grandes surpresas!

