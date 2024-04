Alto contraste

Logo de Deadpool 3 aparece em chapéu de Kevin Feige e tem símbolo de Wolverine (Legião dos Heróis)

Uma nova imagem está dando o que falar entre os fãs da Marvel. O logo de Deadpool 3 foi flagrado em um chapéu usado por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, e o que chamou a atenção foi a presença do símbolo de Wolverine. Será que teremos a participação do mutante no próximo filme do Mercenário Tagarela? Para saber mais sobre essa novidade, consulte a matéria completa no site da Legião dos Heróis.

