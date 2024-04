Xolo Maridueña garante que veremos o Besouro Azul no novo universo da DC

Xolo Maridueña, conhecido por seu papel em "Cobra Kai", revelou que veremos o Besouro Azul no novo universo da DC. O ator confirmou a informação durante uma entrevista, deixando os fãs animados com a possibilidade de ver o herói em ação. Saiba mais sobre essa novidade no site da Legião dos Heróis.

