Os maiores vilões do Demolidor As maiores ameaças do Homem Sem Medo O post Os maiores vilões do Demolidor apareceu primeiro em O Vício. R7 Nitro|Do R7 23/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 16h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embora muitas vezes suas histórias envolvam os confrontos com o Rei do Crime, a verdade é que o Demolidor tem uma grande galeria de vilões, composta por inimigos brutais, manipuladores e perturbadores. Desde assassinos impiedosos até criminosos com habilidades sobre-humanas, cada um deles testou Matt Murdock de formas únicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e descubra mais sobre os vilões que moldaram a história do Demolidor!

Leia Mais em O Vício - Artigos:

Além de Branca de Neve: 5 live-actions da Disney que foram grandes fracassos

Os 10 melhores quadrinhos de Robert Kirkman

Os 5 melhores filmes de comédia para assistir na Netflix