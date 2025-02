Os piores atos do Criador O Reed Richards maligno O post Os piores atos do Criador apareceu primeiro em O Vício. R7 Nitro|Do R7 27/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Recentemente, com a chegada de Reed Richards em Marvel Rivals, muita gente ficou curiosa a respeito da skin "Criador" do personagem, sua versão maligna. Já temos um vídeo aqui no canal sobre esse personagem, explicando sua origem e principais pontos de sua história.

Para saber mais sobre os atos sombrios de Reed Richards, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Artigos:

Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha | Tudo que você precisa saber

DCU – Os grandes vilões confirmados até o momento

10 Fatos sobre o Planeta Vegeta