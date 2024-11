10 Fatos sobre Arcane 10 Fatos sobre Arcane O Vício|Do R7 09/11/2024 - 20h30 (Atualizado em 09/11/2024 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arcane

Os primeiro episódios da segunda temporada de Arcane já estão disponíveis na Netflix, marcando o começo do fim dessa série de grande sucesso. E sim, Arcane é um tremendo sucesso da Netflix. Mas também, não teria como ser diferente: a produção se tornou a série de animação mais cara de todos os tempos, tanto no streaming quanto na TV. A Riot Games gastou mais de US$ 250 milhões para produzir e distribuir os dezoito episódios, divididos em duas temporadas.

Para saber mais sobre o fenômeno Arcane, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Dragon Ball Daima | Review do episódio 5

Homem-Aranha | Série animada do Disney+ tem título oficial em português revelado

What If…? | Tempestade estará presente na 3ª temporada