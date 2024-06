A Casa do Dragão: Fabien Frankel surpreende fãs com atitude inesperada Fabien Frankel surpreendeu os fãs ao limitar os comentários em seu Instagram após a estreia da 2ª temporada de A Casa do Dragão....

O Vício|Do R7 24/06/2024 - 18h44 (Atualizado em 24/06/2024 - 18h44 ) twitter

