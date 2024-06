O Vício |Do R7

A Casa do Dragão: Novidades da 3ª temporada A Casa do Dragão está de volta para mais uma temporada eletrizante! Com a renovação confirmada, os fãs já podem esperar por novos...

Alto contraste

A+

A-

Alicent e Rhaenyra Targaryen em A Casa do Dragão

A Casa do Dragão está de volta para mais uma temporada eletrizante! Com a renovação confirmada, os fãs já podem esperar por novos episódios repletos de intrigas, batalhas e reviravoltas. A série promete manter os telespectadores vidrados na tela com sua trama envolvente e personagens cativantes. Prepare-se para mergulhar em um universo repleto de dragões, traições e alianças surpreendentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• A Casa do Dragão é renovada para 3ª temporada

• Blade Runner 2099 | Prime Video confirma Hunter Schafer na série

• Those About to Die | Série com Anthony Hopkins ganha trailer oficial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.