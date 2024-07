O Vício |Do R7

A Casa do Dragão: Revelações sobre a nova série A Casa do Dragão, a aguardada nova série derivada de Game of Thrones, tem gerado muita expectativa entre os fãs. Recentemente, o...

‌



A+

A-

A Casa do Dragão e Game of Thrones

A Casa do Dragão, a aguardada nova série derivada de Game of Thrones, tem gerado muita expectativa entre os fãs. Recentemente, o criador da série, em entrevista exclusiva, abordou algumas questões e "desmentiu" possíveis referências ao universo de Game of Thrones.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• A Casa do Dragão | Criador “desmente” referência a Game of Thrones

• Stranger Things | Gaten Matarazzo sente falta de interação entre protagonistas na série

• A Casa do Dragão | Atriz fala sobre fim trágico de personagem importante