A Roda do Tempo | 3ª temporada ganha pôster oficial Série receberá novidades na CCXP hoje (7) O post A Roda do Tempo | 3ª temporada ganha pôster oficial apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 07/12/2024 - 10h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Roda do Tempo | 3ª temporada ganha pôster oficial

A 3ª temporada de A Roda do Tempo receberá novidades hoje (7) na CCXP, e o Prime Video adiantou uma delas: um pôster oficial. Veja:

Não perca as últimas novidades sobre A Roda do Tempo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

The Acolyte | Jodie Turner-Smith diz que aceitaria retornar para 2ª temporada

Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha | Artes promocionais revelam uniforme da Oscorp

Harry Potter | Mark Strong é cotado para Alvo Dumbledore na série da HBO