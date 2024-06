Adaptação de "The 500" promete ser a próxima grande aposta do Prime Video A obra do autor de "O Agente Noturno" está prestes a ganhar vida no Prime Video com a adaptação de "The 500". A notícia promete...

O Agente Noturno da Netflix

A obra do autor de "O Agente Noturno" está prestes a ganhar vida no Prime Video com a adaptação de "The 500". A notícia promete agitar os fãs da literatura e do streaming, trazendo uma nova história repleta de mistério e ação para a plataforma.

