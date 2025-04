Ahsoka | Veja as primeiras imagens de Rory McCann com Baylan Skoll A produção do segundo ano da série já está em curso O post Ahsoka | Veja as primeiras imagens de Rory McCann com Baylan Skoll apareceu... O Vício|Do R7 19/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 19/04/2025 - 08h46 ) twitter

Ahsoka | Rory McCann, de Game of Thrones, vai substituir Ray Stevenson como Baylan Skoll

Em 2023, pouco antes da estreia de Ahsoka no Disney+, os fãs de Star Wars ficaram chocados com a notícia do falecimento de Ray Stevenson. Embora seja uma situação delicada, a Lucasfilm precisou buscar um novo ator para o lugar dele, e Rory McCann, o Cão de Caça de Game of Thrones, foi o escolhido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades sobre Ahsoka!

