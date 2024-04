Aldis Hodge quer interpretar Lanterna Verde no DCU

Aldis Hodge, conhecido por seu papel na série "Leverage", expressou seu interesse em interpretar o icônico personagem Lanterna Verde no universo cinematográfico da DC. Em uma entrevista recente, Hodge falou sobre sua admiração pelo personagem e sua vontade de explorar o papel. Será que ele tem o que é preciso para se tornar o próximo Lanterna Verde? Saiba mais sobre essa história no site do Séries - O Vício.

